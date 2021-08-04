من هو ماتيوس بيريرا لاعب الهلال الجديد؟

بواسطة محمود عطا الله
ماتيوس بيريرا لاعب الهلال الجديد البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب الهلال الجديد البرازيلي

نجح الهلال السعودي في التوصل إلى اتفاق مع نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي لضم الجناح البرازيلي الفذ ماتيوس بيريرا، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للبرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب الهلال الجديد، والأندية التي لعب لها من قبل، وأهم أرقام هذا اللاعب، هذا وقد دخل الهلال في مرحلة صياغة عقد إنتقال بيريرا بعد فترة مفاوضات طويلة للحصول على هذا النجم.

من هو ماتيوس بيريرا لاعب الهلال الجديد؟

هو ماتيوس فيليب كوستا بيريرا، من مواليد البرازيل عام 1996 (24 عامًا)، يلعب في مركز الجناح، ظهرت قوة هذا اللاعب بشكل لافت في الدور الثاني من الدوري الإنجليزي 2020-2021، حيث كان يقدم مستويات هائلة، ويصنع ويسجل في اقوى الأندية بالدوري، وجميع أهدافه كانت جميلة وتدل على مهاراته الفائقة، مما لفت إليه أنظار الكثير من الأندية حول العالم، لم يلعب ماتيوس بيريرا لاعب الهلال الجديد حتى الآن للمنتخب البرازيلي.

ماتيوس بيريرا لاعب الهلال الجديد كان من شباب سبورتنج لشبونة العملاق البرتغالي، كما مثل الفريق الاول لنادي سبورتنج لشبونة في 27 مباراة وسجل 7 أهداف، أعاره لشبونة لثلاثة أندية كان أولها تشافيز البرتغالي، ثم نورمبرج الألماني ثم ويست بروميتش، حيث ضم بروميتش بيريرا بصفة نهائية إلى صفوفه في 2020، لعب ماتيوس بيريرا لنادي ويست بروميتش 33 مباراة وسجل 11 هدفًا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

جدول ميداليات العرب في الأولمبياد “طوكيو 2020”.. مصر تُضيف برونزية ثالثة

أخبار الرياضة

جدول ميداليات العرب في طوكيو 2021/2020.. المغرب تُتوج بذهبية سفيان البقالي


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.