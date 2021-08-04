نجح الهلال السعودي في التوصل إلى اتفاق مع نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي لضم الجناح البرازيلي الفذ ماتيوس بيريرا، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للبرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب الهلال الجديد، والأندية التي لعب لها من قبل، وأهم أرقام هذا اللاعب، هذا وقد دخل الهلال في مرحلة صياغة عقد إنتقال بيريرا بعد فترة مفاوضات طويلة للحصول على هذا النجم.

من هو ماتيوس بيريرا لاعب الهلال الجديد؟

هو ماتيوس فيليب كوستا بيريرا، من مواليد البرازيل عام 1996 (24 عامًا)، يلعب في مركز الجناح، ظهرت قوة هذا اللاعب بشكل لافت في الدور الثاني من الدوري الإنجليزي 2020-2021، حيث كان يقدم مستويات هائلة، ويصنع ويسجل في اقوى الأندية بالدوري، وجميع أهدافه كانت جميلة وتدل على مهاراته الفائقة، مما لفت إليه أنظار الكثير من الأندية حول العالم، لم يلعب ماتيوس بيريرا لاعب الهلال الجديد حتى الآن للمنتخب البرازيلي.

ماتيوس بيريرا لاعب الهلال الجديد كان من شباب سبورتنج لشبونة العملاق البرتغالي، كما مثل الفريق الاول لنادي سبورتنج لشبونة في 27 مباراة وسجل 7 أهداف، أعاره لشبونة لثلاثة أندية كان أولها تشافيز البرتغالي، ثم نورمبرج الألماني ثم ويست بروميتش، حيث ضم بروميتش بيريرا بصفة نهائية إلى صفوفه في 2020، لعب ماتيوس بيريرا لنادي ويست بروميتش 33 مباراة وسجل 11 هدفًا.