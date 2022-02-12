من هو ماجد هاني لاعب الزمالك الصاعد الجديد؟

بواسطة محمود عطا الله
ماجد هاني لاعب الزمالك ماجد هاني لاعب الزمالك

أصبح ماجد هاني أحد عناصر الفريق الأول بنادي الزمالك بعد مشاركته مع الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022 أمام بترو أتليتكو الأنجولي، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم الصاعد الواعد ماجد هاني لاعب الزمالك، ومسيرته مع كرة القدم، وطريقه نحو الفريق الأول بالقلعة البيضاء، وفي حال محافظة هذا اللاعب على تطوير مستواه بشكل مستمر، سوف يصبح أحد نجوم مصر قريبًا.

من هو ماجد هاني لاعب الزمالك الصاعد الجديد؟

  • ماجد هاني لاعب الزمالك من مواليد الإسماعيلية عام 2003 (18 سنة)، يلعب في خط الوسط.
  • والده لاعب سابق بنادي القناة، وهو من عائلة كروية تُشجع نادي الزمالك.
  • بدأ مسيرته مع كرة القدم وهو طفل في مركز شباب المحسمة المحطة بالتل الكبير في الإسماعيلية.
  • انتقل إلى نادي القناة، ولعب لهذا النادي ست سنوات حتى بلغ عمر 12 عامًا.
  • دخل اختبارات الزمالك موسم 2014-2015 ونجح بجدارة حيث اختارة الكابتن سامح إسماعيل ليكون داخل الزمالك.
  • ماجد هاني احد نجوم منتخب مصر للناشئين.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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