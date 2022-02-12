أصبح ماجد هاني أحد عناصر الفريق الأول بنادي الزمالك بعد مشاركته مع الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022 أمام بترو أتليتكو الأنجولي، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم الصاعد الواعد ماجد هاني لاعب الزمالك، ومسيرته مع كرة القدم، وطريقه نحو الفريق الأول بالقلعة البيضاء، وفي حال محافظة هذا اللاعب على تطوير مستواه بشكل مستمر، سوف يصبح أحد نجوم مصر قريبًا.

من هو ماجد هاني لاعب الزمالك الصاعد الجديد؟