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من هو مارك فوتا مدرب الوحدة الجديد؟.. تعرف على السيرة الذاتية للمدرب الهولندي Mark Wotte

بواسطة محمود عطا الله
مارك فوتا مدرب الوحدة الجديد مارك فوتا مدرب الوحدة الجديد

نجحت إدارة شركة نادي الوحدة الإماراتي في التعاقد من مدير فني متميز وهو الهولندي القدير “مارك فوتا” ليكون مدرب الفريق خلال الفترة القادمة، ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية مارك فوتا مدرب الوحدة الجديد، وتاريخه كلاعب، وتاريخه كمدير فني، والأندية التي دربها فوتا من قبل، وإنجازاته كمدرب، وقد أكدت نادي الوحدة في بيان رسمي، أن مارك فوتا وقع على عقد لتدريب الفريق الأول لمدة موسم واحد 2020-2021.

1 السيرة الذاتية مارك فوتا مدرب الوحدة الجديد الهولندي
2 الأندية التي دربها مارك فوتا مدرب الوحدة الجديد

السيرة الذاتية مارك فوتا مدرب الوحدة الجديد الهولندي

مارك فوتا مدرب الوحدة الجديد من مواليد أنشيده في هولندا عام 1960، يبلغ من العمر الآن 60 عامًا، بدأ مسيرته مع كرة القدم كلاعب مدافع، كلاعب لعب لعدة أندية هولندية من أشهرها فينورد ودين هاج، لم يكن مارك فوتا لاعبًا في المنتخب الوطني الهولندي، لكنه سجله كمدير فني مشرف، حيث درب منتخب هولندا تحت 21 سنة ومنتخب هولندا تحت 19 سنة.

الأندية التي دربها مارك فوتا مدرب الوحدة الجديد

1- أدو دين هاج الهولندي.
2- أوتريخت الهولندي.
3- فالفيك الهولندي.
4- منتخب هولندا تحت 21 و19 سنة.
5- الإسماعيلي المصري.
6- الأهلي القطري.
السيرة الذاتية خورخي لويس بينتو مدرب الإمارات الجديد
7- منتخب المغرب الأولمبي.
8- ساوثهامبتون الإنجليزي.
9- جامعة كرايوفا الروماني.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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