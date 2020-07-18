من هو مارك فوتا مدرب الوحدة الجديد؟.. تعرف على السيرة الذاتية للمدرب الهولندي Mark Wotte

نجحت إدارة شركة نادي الوحدة الإماراتي في التعاقد من مدير فني متميز وهو الهولندي القدير “مارك فوتا” ليكون مدرب الفريق خلال الفترة القادمة، ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية مارك فوتا مدرب الوحدة الجديد، وتاريخه كلاعب، وتاريخه كمدير فني، والأندية التي دربها فوتا من قبل، وإنجازاته كمدرب، وقد أكدت نادي الوحدة في بيان رسمي، أن مارك فوتا وقع على عقد لتدريب الفريق الأول لمدة موسم واحد 2020-2021.

السيرة الذاتية مارك فوتا مدرب الوحدة الجديد الهولندي

مارك فوتا مدرب الوحدة الجديد من مواليد أنشيده في هولندا عام 1960، يبلغ من العمر الآن 60 عامًا، بدأ مسيرته مع كرة القدم كلاعب مدافع، كلاعب لعب لعدة أندية هولندية من أشهرها فينورد ودين هاج، لم يكن مارك فوتا لاعبًا في المنتخب الوطني الهولندي، لكنه سجله كمدير فني مشرف، حيث درب منتخب هولندا تحت 21 سنة ومنتخب هولندا تحت 19 سنة.

بيان رسمي | تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع المدير الفني الهولندي مارك فوتا “60 عام” ، ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول لموسم 2020/21. ويعتبر الهولندي مارك فوتا صاحب سيرة ذاتية مميزة وسبق له الاشراف على الادارة الفنية في أكاديمية الوحدة لكرة القدم. @MarkWotte pic.twitter.com/eY3KB6UxpT — AlWahda FC (@AlWahdaFCC) July 18, 2020

الأندية التي دربها مارك فوتا مدرب الوحدة الجديد

1- أدو دين هاج الهولندي.

2- أوتريخت الهولندي.

3- فالفيك الهولندي.

4- منتخب هولندا تحت 21 و19 سنة.

5- الإسماعيلي المصري.

6- الأهلي القطري.

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7- منتخب المغرب الأولمبي.

8- ساوثهامبتون الإنجليزي.

9- جامعة كرايوفا الروماني.