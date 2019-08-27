من هو ماسون مونت لاعب تشيلسي رقم 19 الجديد، والسيرة الذاتية لنجم إنجلترا الصاعد

من هو ماسون مونت لاعب تشيلسي رقم 19 المتميز الواعد سؤال كل الجماهير الان عندما تشاهد هذا اللاعب المبهر يتألق في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج، حيث نقدم السيرة السيرة الذاتية للنجم المتألق Mason Mount وتاريخه مع عالم كرة القدم، والأندية التي لعب لها قبل تشيلسي، وإنجازات ماسون مونت والبطولات التي حققها، كل الآراء تؤكد أن ماسون مونت هو خليفة فرانك لامبارد في تشيلسي ومنتخب إنجلترا، تألق ماسون مع بداية الدوري الإنجليزي 2019-2020 مما جعل إدارة تشيلسي تمد عقد اللاعب حتى 2024.

من هو ماسون مونت لاعب تشيلسي رقم 19، والسيرة الذاتية له

هو ماسون طوني مونت من مواليد مدينة بورتسموث الإنجليزية عام 1999 أي إن لاعب تشيلسي المتألق رقم 19 يبلغ من العمر الان 20 عاما، لعب ماسون مونت كل منتخبات إنجلترا السنية، حصل مع منتخب إنجلترا تحت 19 سنة على لقب أمم أوروبا لتلك الفئة السنية، هذا ومن المرتقب أن يلعب ماسون مونت خلال الفترة القادمة مع منتخب إنجلترا الأول.

ماسون مونت هو إبن نادي تشيلسي ولعب مع البلوز منذ أن كان صغيرا، ويلعب مونت لتشيلسي وهو في عمر الست سنوات، أعارة تشيلسي عام 2017 لنادي فيتيس أرنهيم الهولندي حيث لعب لهذا النادي 29 مباراة مسجلا 9 أهداف، عندما كان فرانك لامبارد مدير فنيا لديربي كاونتي استعار ماسون مونت في موسم 2018-2019، حيث لعب مونت لديربي 35 مباراة مسجلا 8 أهداف، ليعودا لامبارد وماسون لقيادة تشيلسي في موسم 2020.