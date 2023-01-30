من هو مبينزا لاعب نادي الطائي السعودي؟

يعتبر الكونغولي جي مبينزا واحد من أهم المهاجمين بالدوري السعودي للمحترفين “روشن”، وهو نجم خط هجوم نادي الطائي، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم جي مبينزا لاعب نادي الطائي، والأندية التي لعب لها من قبل، وأهم أرقامه، ومدة عقد مبينزا مع نادي الطائي، ويمتلك هذا اللاعب إمكانيات هائلة، إضافة إلى إنه لاعب شاب.

معلومات عن مبينزا لاعب الطائي