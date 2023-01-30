من هو مبينزا لاعب نادي الطائي السعودي؟

يعتبر الكونغولي جي مبينزا واحد من أهم المهاجمين بالدوري السعودي للمحترفين “روشن”، وهو نجم خط هجوم نادي الطائي، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم جي مبينزا لاعب نادي الطائي، والأندية التي لعب لها من قبل، وأهم أرقامه، ومدة عقد مبينزا مع نادي الطائي، ويمتلك هذا اللاعب إمكانيات هائلة، إضافة إلى إنه لاعب شاب.
معلومات عن مبينزا لاعب الطائي
- هو جي كارل مبينزا لاعب الطائي رقم 9 من مواليد برازافيل عاصمة الكونغو في عام 2000 (23 عامًا).
- مبينزا لاعب مهاجم.
- جي مبينزا لاعب الطائي للعب للمنتخب الكونغو الأول 18 مباراة وسجل 5 أهداف، أول تمثيل دولي له كان في عام 2017.
- بدأ مبينزا مسيرته الكروية مع عدة اندية كونغولية أشهرها نادي ليوباردز.
- أول تجربة إحترافية كانت في الدوري التونسي مع نادي الملعب التونسي، وكان ذلك في 2019 لعب مبينزا مع هذا النادي 25 مباراة وسجل 11 هدفًا.
- في 2020 انتقل مبينزا لنادي سيركل بروج البلجيكي ولعب له مباراتين وسجل هدفين، لينتقل بعد ذلك للعملاق البلجيكي أنتويرب.
- يخرج مبينزا على سبيل الإعارة من أنتويرب إلى ستاد لوزان السويسري حيث لعب لهذا النادي 15 مباراة وسجل 7 أهداف.
- في موسم 2021-2022 يُعيره أنتويرب لنادي الوداد المغربي، ويفوز مع الفريق بالثلاثية ولعب للوداد 28 مباراة وسجل 16 هدفًا.
- فاز مع الوداد ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2022.
- مع نادي الطائي حتى الآن لعب 13 مباراة وسجل 15 هدفًا.
- عقد مبينزا مع الطائي حتى صيف 2024، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.