من هو متعب المفرج الفائز بجائزة أفضل لاعب واعد بالدوري السعودي، والسيرة الذاتية له

فاز اللاعب المتألق متعب المفرج بجائزة أفضل لاعب واعد بالدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان”، واستلم رسميا الجائزة في الحفل الذي عقد منذ قليل، هذا الحفل الذي تم من خلاله الإعلان عن جوائز الأفضل بالدوري السعودي للمحترفين 2019، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر، وفاز بجائزة أفضل لاعب سعودي “محمد كنو” لاعب نادي الهلال، وبجائزة القفاز الذهبي أفضل حارس فاروق بن مصطفى حارس نادي الشباب، بينما فاز بجائزة أفضل مدرب بيدرو ايمانويل المدير الفني للتعاون.

من هو متعب المفرج الفائز بجائزة أفضل لاعب بالدوري السعودي للمحترفين 2019

متعب المفرج من مواليد أغسطس عام 1996، أي إن اللاعب الواعد المتميز يبلغ من العمر الآن 22 عام، يلعب في مركز المدافع، يلعب لمنتخب السعودية الأولمبي تحت 23 سنة، ومتعب المفرج هو ابن نادي الهلال، ولعب للنادي في فئاته السنية، أعار الهلال المفرج لنادي التعاون لمدة موسم واحد 2018-2019، ونجح مع نادي التعاون في تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

قبل أن ينتقل متعب المفرج للتعاون على سبيل الإعارة لسنة في صيف 2018، كان هناك عرض أوروبي لهذا اللاعب من نادي فلونتاري الروماني، لكنه فضل التعاون، وبعد انتهاء الموسم الحالي، سيعود متعب المفرج لفريقه الهلال للاستعداد للموسم القادم.