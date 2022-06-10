من هو محمد آدم لاعب الشباب السعودي الجديد؟

بواسطة محمود عطا الله
محمد آدم لاعب الشباب محمد آدم لاعب الشباب

أعلن نادي الشباب السعودي عن التعاقد مع اللاعب محمد آدم ليدافع عن ألوان الفريق لمدة أربعة مواسم قادمة، نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية CV محمد آدم لاعب الشباب الجديد ومسيرته مع عالم كرة القدم، ونقدم أهم المعلومات عن محمد آدم والأندية التي لعب لها من قبل، هذا ويبدو أن فترة الانتقالات الصيفية 2022 في الدوري السعودي سوف تكون قوية.

من هو محمد آدم لاعب الشباب الجديد؟

  • محمد آدم لاعب كرة قدم سعودي من مواليد مدينة نوتنجهام الإنجليزية عام 1996 (25 عامًا).
  • يُطلق على محمد آدم لاعب الشباب لقب Mo Adams.
  • تخرج محمد آدم من أكاديمية الشباب بفريق نوتنجهام فورست وفريق ديربي كاونتي الإنجليزيين.
  • لاعب الشباب الجديد يلعب في خط الوسط.
  • بدأ محمد آدم مسيرته الاحترافية مع نادي بوسطن الإنجليزي، انتقل بعدها للعب لنادي ريدنج بنسلفانيا الأمريكي.
  • موسم 2018-2019 لعب لنادي شيكاغو فاير، حيث دافع عن ألوان الفريق في 25 مباراة.
  • خلال الفترة من 2019 حتى 2021 لعب محمد آدم لنادي أتلانتا يونايتد الأمريكي، حيث لعب له 27 مباراة وسجل هدفًا واحدًا.
  • انتقل في 2021 لنادي انتر ميامي الأمريكي.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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