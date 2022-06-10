من هو محمد آدم لاعب الشباب السعودي الجديد؟

أعلن نادي الشباب السعودي عن التعاقد مع اللاعب محمد آدم ليدافع عن ألوان الفريق لمدة أربعة مواسم قادمة، نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية CV محمد آدم لاعب الشباب الجديد ومسيرته مع عالم كرة القدم، ونقدم أهم المعلومات عن محمد آدم والأندية التي لعب لها من قبل، هذا ويبدو أن فترة الانتقالات الصيفية 2022 في الدوري السعودي سوف تكون قوية.

من هو محمد آدم لاعب الشباب الجديد؟