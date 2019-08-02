من هو محمد العاصي المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني، والسيرة الذاتية له

من هو محمد العاصي المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني هو سؤال الجميع الآن بعد تعيينه في هذا المنصب ليكون أول مصري يعمل كمدير لأحد الأندية الإسبانية، ونقدم لكم معلومات من السيرة الذاتية لمحمد العاصي من ويكيبيديا وتاريخه مع عالم كرة القدم، والوظائف التي تولاها، حتى وصوله لهذا المنصب الكبير والهام جدا، يذكر ان المستشار تركي آل الشيخ، قد قام بشراء نادي ألميريا الإسباني، وقرر اليوم تعيين المصري محمد العاصي مديرا عاما للفريق.

من هو المصري محمد العاصي المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني

هو محمد جمال العاصي، وهو وكيلا للاعبين، وهو وكيل لمجموعة مميزة من اللاعبين ومنهم جونيور أجاي وعلي معلول ووليد أزارو، برز اسمه بقوة في مرحلة تكوين نادي بيراميدز، وكان له دور كبير في حسم عدد من الصفقات المهمة للنادي، وفي فبراير 2019 قرر المستشار تركي آل الشيخ تعيين محمد العاصي في منصب المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، خلفا للمدير السابق سيف الوزيري.

المستشار تركي آل الشيخ أعلن أكثر من مرة عن ثقته الكبيرة في محمد العاصي، وها هو اليوم يجدد فيه تلك الثقة في نقله إدارية للعالمية مع نادي ألميريا الإسباني، ويلعب ألميريا في دوري الدرجة الثانية بإسبانيا، وبالطبع سيكون الهدف الأول للمستشار تركي نقل الفريق لليجا الإسبانية، ثم المنافسة على الليجا مع الريال وبرشلونة.