من هو محمد المشعان مدرب النصر الكويتي الحالي؟

يقود نادي النصر الكويتي 2023 مدرب وطني وهو الدكتور محمد المشعان الذي يسير بخطى ثابتة ليكون واحد من أفضل المدربين الكويتيين، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية لمحمد المشعان مدرب النصر الكويتي الحالي 2023، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، وتاريخه في عالم التدريب.
معلومات عن محمد المشعان مدرب نادي النصر الكويتي الحالي
- محمد المشعان مدرب نادي النصر الكويتي الحالي 2023 هو طبيب أسنان كويتي اتجه إلى عالم تدريب كرة القدم.
- بدأ محمد المشعان مسيرته التدريبية مع الفرق السنية بنادي الكويت.
- حاصل على عدة دورات تدريبية من الاتحاد الإنجليزي.
- خاض عدة تجارب تدريبية أوروبية منها مع نادي أتلتيكو مدريد.
- عمل كمدرب مساعد في الجهاز الفني لمنتخب الكويت مع الروماني إيوان مارين ثم مع جوران وفييرا والتونسي نبيل معلول.
- شغل منصب المدير الفني لنادي الجهراء وقاد الفريق للصعود إلى الدوري الممتاز وفاز معه بلقب دوري الدرجة الأولى.
- بعدها يتولى منصب المدير الفني لنادي النصر.