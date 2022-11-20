نجح النجم الكويتي الشاب محمد باجيه في الظهور بشكل جيد مع منتخب الكويت الأول خلال معسكره الحالي في الإمارات، وسجل النجم الصاعد محمد باجيه أحد أهداف منتخب الكويت في شباك لبنان خلال المباراة الودية التي أقيمت في دبي 20 نوفمبر 2022، تلك المباراة التي شهدت فوز الكويت بنتيجة 2-0.
من هو محمد باجيه لاعب منتخب الكويت الأول لكرة القدم؟
- هو محمد جزاع باجيه الشمري يلعب في مركز الوسط المهاجم أو تحت رأس الحربة.
- محمد باجيه لاعب منتخب الكويت الأول يلعب لنادي الجهراء.
- كان محمد باجيه أحد النجوم التي قادت نادي الجهراء للفوز بدوري الدرجة الأولى الكويتي 2022، وصعد مع الجهراء من جديد لدوري المحترفين (زين).
- محمد باجيه من ناشئي نادي الجهراء.
- هو أحد نجوم منتخب الكويت الأولمبي.
- النادي المفضل عالميًا لمحمد باجيه برشلونة.
- لاعبه المفضل عالميًا نيمار.
- أهداف محمد باجيه الاحتراف الخارجي وأن يكون أحد الدعائم الأساسية لمنتخب الكويت الأول لكرة القدم.