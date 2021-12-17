فاز الإماراتي محمد بن سليم في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي للسيارات والتي أقيمت اليوم الجمعة بالعاصمة الفرنسية باريس، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للإماراتي محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، وفاز محمد بن سليم برئاسة الاتحاد الدولي بعدما حصل على أكثر من 60% من إجمالي الأصوات في انتخابات FIA، ليكون رئيسا خلفا للفرنسي جين تودت، ويدير هذا الاتحاد الكثير من السياقات العالمية أشهرها فورميولا 1.

من هو محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات