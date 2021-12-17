من هو محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات

بواسطة محمود عطا الله
محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات

فاز الإماراتي محمد بن سليم في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي للسيارات والتي أقيمت اليوم الجمعة بالعاصمة الفرنسية باريس، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للإماراتي محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، وفاز محمد بن سليم برئاسة الاتحاد الدولي بعدما حصل على أكثر من 60% من إجمالي الأصوات في انتخابات FIA، ليكون رئيسا خلفا للفرنسي جين تودت، ويدير هذا الاتحاد الكثير من السياقات العالمية أشهرها فورميولا 1.

من هو محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات

  • هو محمد أحمد بن سليم من مواليد عام 1961.
  • شغل من قبل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات.
  • محمد بن سليم من أشهر الرياضيين العرب، وهو سائق راليات إماراتي.
  • فاز بعدد 13 بطولة من سباقات رالي الشرق الأوسط من إجمالي 17 بطولة شارك فيها.
  • محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات هو أول سائق راليات عربي يُدرج على لائحة السائقين المصنفين في الدرجة الأولى عام 1994 باعتراف الاتحاد الدولي.
  • اعتزل اللعبة في 2002 واتجه للعمل الإداري.
  • فهو صاحب فكرة إطلاق رالي الإمارات الصحراوي والمعترف به من الاتحاد الدولي للسيارات.
  • أول بطل راليات عربي يظهر كبطل في لعبة إلكترونية عالمية لسباق السيارات.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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