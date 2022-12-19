من هو محمد دحام لاعب النصر؟

يُقدم اللاعب محمد دحام مستويات مبهرة مع نادي النصر الكويتي مما يجعله من أبرز نجوم دوري زين لهذا الموسم والموسم الماضي أيضًا، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أهم المعلومات من السيرة الذاتية للنجم محمد دحام لاعب النصر الكويتي، وأهم أرقم هذا اللاعب.
معلومات عن محمد دحام لاعب النصر
- محمد دحام خضر لاعب النصر يبلغ من العمر 22 عامًا.
- لعب محمد دحام لمنتخب الكويت الأولمبي.
- يلعب في مركز المهاجم ومركز الوسط.
- يلعب محمد دحام للفريق الأول بنادي النصر منذ كان عمره 18 عامًا.
- محمد دحام من مواليد الكويت وهو من فئة غير محددي الجنسية (البدون) لذا يلعب في صفوف النصر كمحترف.
- البرتغالي بينتو مدرب منتخب الكويت وجه الدعوة لمحمد دحام للانضمام لمعسكر منتخب الكويت بالإمارات خلال نوفمبر 2022، لكن اللاعب لم يشارك في المعسكر واعتذر.
- في صيف 2022 كان محمد دحام سيخوض تجربة احترافية في نادي الخالدية البحريني لكنها لم تكتمل وعاد دحام للنصر، وتألق مع النادي في الموسم الحالي.