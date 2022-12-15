من هو محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا؟

يعتبر النجم الشاب محمد شكري واحد من أهم اللاعبين بمصر في مركز الظهير الأيسر، ويُقدم هذا اللاعب أداء متميز دائمًا، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا، والأندية التي لعب لها من قبل، وأهم الأرقام في مسيرة محمد شكري الكروية حتى الآن.

السيرة الذاتية لمحمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا