من هو محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا؟

يعتبر النجم الشاب محمد شكري واحد من أهم اللاعبين بمصر في مركز الظهير الأيسر، ويُقدم هذا اللاعب أداء متميز دائمًا، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا، والأندية التي لعب لها من قبل، وأهم الأرقام في مسيرة محمد شكري الكروية حتى الآن.
السيرة الذاتية لمحمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا
- محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا من مواليد عام 1999 بمحافظة الشرقية (23 عامًا).
- يلعب محمد شكري في مركز الظهير الأيسر، صاحب قدم يسرى مميزة تصنع الفارق.
- محمد شكري خريج أكاديمية الأهلي لكرة القدم.
- كان لاعبًا في النادي الأهلي خلال الفترة من 2020 حتى 2022 لكن لم يأخذ فرصته.
- أعاره الأهلي لنادي سموحة، لعب 5 مباريات وسجل هدف.
- في 2022 ينتقل محمد شكري لنادي سيراميكا كليوباترا تحت قيادة المدير الفني المتألق أحمد سامي.
- سجل محمد شكري هدف رائع في شباك نادي أسوان بالدوري المصري اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022، وصنع هدف، ليقود سيراميكا للفوز على أسوان بنتيجة 3-2.