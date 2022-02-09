من هو محمد صولة لاعب العربي الجديد؟

النجم الليبي محمد صولة كان أحد صفقات النادي العربي الكويتي خلال سوق الانتقالات الشتوية 2022 لتدعيم صفوف الأخضر خلال الفترة القادمة، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للاعب محمد صولة لاعب العربي الجديد، كما نستعرض مسيرة هذا اللاعب مع الأندية التي لعب لها من قبل، ومع المنتخب الليبي الأول، يعتبر محمد صولة ثاني لاعب ليبي في فريق العربي الكويتي الحالي بعد السنوسي الهادي.

السيرة الذاتية للاعب محمد صولة لاعب العربي الجديد