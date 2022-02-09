من هو محمد صولة لاعب العربي الجديد؟

النجم الليبي محمد صولة كان أحد صفقات النادي العربي الكويتي خلال سوق الانتقالات الشتوية 2022 لتدعيم صفوف الأخضر خلال الفترة القادمة، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للاعب محمد صولة لاعب العربي الجديد، كما نستعرض مسيرة هذا اللاعب مع الأندية التي لعب لها من قبل، ومع المنتخب الليبي الأول، يعتبر محمد صولة ثاني لاعب ليبي في فريق العربي الكويتي الحالي بعد السنوسي الهادي.
السيرة الذاتية للاعب محمد صولة لاعب العربي الجديد
- هو محمد صالح علي صولة من مواليد مدرينة طرابلس عاصمة ليبيا عام 1993 (28 سنة).
- يلعب في مركز الجناح.
- محمد صولة لاعب العربي الجديد انضم إلى النادي الكويتي قادمًا من الصفاقسي التونسي.
- محمد صولة لاعب دولي منذ 2016، حيث لعب لمنتخب ليبيا الأول 17 مباراة.
- بدأ مسيرة النجومية مع أهلي طرابلس الليبي.
- خاض تجربة احترافية في الدوري البحريني حيث لعب للرفاع والمحرق البحرينيين.
- ثم انتقل محمد صولة للدوري التونسي ولعب للصفاقسي 15 مباراة وسجل 3 أهداف.
- في أول مبارياته الرسمية مع العربي وكانت في كأس ولي العهد الكويتي ضد التضامن سجل الهدف الثالث لفريقه، وفي أول مباراة له في الدوري الكويتي سجل محمد صولة هدفًا في شباك نادي التضامن.