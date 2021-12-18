من هو محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر؟

ظهر المدافع محمد عبد المنعم بمظهر فوق الممتاز مع منتخب مصر، فهو لاعب جيد يمتلك الفارق الذي يجعل فريقه يتفوق على هجوم الخصم صاحب أداء سهل تحب أن تُشاهده في الملعب، وإذا واصل تطوير نفسه بقوة مثل (صلاح) سيكون مدافع مصر الأول قريبا، ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للاعب محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر ولاعب نادي فيوتشر المعار له من النادي الأهلي.
من هو محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر؟
- محمد عبد المنعم من مواليد 1999 (22 عاما).
- هو من أبناء وناشئي النادي الأهلي المصري.
- خرج من الأهلي إلى سموحة على سبيل الإعارة موسم 2019-2020 لعب فقط 8 مباريات وسجل هدفا واحدا.
- لعب لسموحة على سبيل الإعارة أيضا موسم 2020-2021 حيث تألق بشكل لافت بعدما شارك في 24 مباراة وسجل هدف.
- بعد تألق محمد عبد المنعم مع سموحة جعل موسيماني مدرب الأهلي يتمسك به، لكن اللاعب فضل أن يخرج إعارة لموسم ثالث ليتمكن من المشاركة أساسيا، حيث أُعير لناد فيوتشر.
- وبعد تألق محمد عبد المنعم مع فيوتشر ضمه كيروش لصفوف منتخب مصر.