من هو محمد قدوس لاعب منتخب غانا ونادي أياكس الهولندي؟

كما كان متوقعًا، تألق النجم الصاعد محمد قدوس مع منتخب غانا في مونديال قطر، ونجح قدوس في تسجيل أول أهدافه في كأس العالم نسخة 2022 في شباك المنتخب الكوري الجنوبي يوم 28 نوفمبر 2022، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم محمد قدوس لاعب منتخب غانا ونادي أياكس الهولندي، وأهم المعلومات عن هذا اللاعب، وإنجازاته في عالم كرة القدم العالمية.
السيرة الذاتية للنجم محمد قدوس لاعب منتخب غانا وأياكس
- محمد قدوس من مواليد مدينة أكرا الغانية عام 2000 (22 عامًا).
- هو خريج أحد الأكاديميات الرياضية الكروية في غانا “أكاديمية الحق في الحلم”.
- بدأ مسيرة الاحتراف في أوروبا من سن مبكرة 12 عامًأ حيث التحق بنادي نورشيلاند الهولندي، لعب للفريق الأول لها النادي منذ 2018 حتى 2020، لعب لهذا النادي 51 مباراة وسجل 14 هدفًا.
- محمد قدوس هو لاعب خط وسط.
- في صيف 2020 انتقل محمد قدوس لنادي إياكس في عقد لمدة خمسة مواسم مقابل 9 ملايين يورو، لعب قدوس لأياكس 47 مباراة وسجل 10 أهداف.
- يلعب محمد قدوس مع منتخب غانا الأول منذ 2019، حيث لعب لمنتخب بلاده 90 مباراة وسجل 7 أهداف.
- إنجازات محمد قدوس حتى الآن: الفوز ببطولة الدوري الهولندي مرتين مع أياكس، وكأس هولندا مرة واحدة.