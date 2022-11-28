من هو محمد قدوس لاعب منتخب غانا ونادي أياكس الهولندي؟

كما كان متوقعًا، تألق النجم الصاعد محمد قدوس مع منتخب غانا في مونديال قطر، ونجح قدوس في تسجيل أول أهدافه في كأس العالم نسخة 2022 في شباك المنتخب الكوري الجنوبي يوم 28 نوفمبر 2022، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم محمد قدوس لاعب منتخب غانا ونادي أياكس الهولندي، وأهم المعلومات عن هذا اللاعب، وإنجازاته في عالم كرة القدم العالمية.

السيرة الذاتية للنجم محمد قدوس لاعب منتخب غانا وأياكس