من هو محمد مرهون لاعب نادي الكويت الجديد؟

أعلن نادي الكويت الكويتي عن ضم النجم الدولي البحريني محمد مرهون قادمًا من نادي الرفاع، وقد وقع اللاعب للكويت على عقد لمدة 6 أشهر، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم محمد مرهون لاعب الكويت الكويتي الجديد، وأهم المعلومات عن هذا اللاعب المتميز، والأندية التي لعب لها من قبل، وأهم أرقامه، التعاقد مع محمد مرهون جاء بتوصية من مدرب نادي الكويت الحالي البحريني علي عاشور.

معلومات عن محمد مرهون لاعب الكويت الكويتي الجديد