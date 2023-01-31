من هو محمد مرهون لاعب نادي الكويت الجديد؟

أعلن نادي الكويت الكويتي عن ضم النجم الدولي البحريني محمد مرهون قادمًا من نادي الرفاع، وقد وقع اللاعب للكويت على عقد لمدة 6 أشهر، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم محمد مرهون لاعب الكويت الكويتي الجديد، وأهم المعلومات عن هذا اللاعب المتميز، والأندية التي لعب لها من قبل، وأهم أرقامه، التعاقد مع محمد مرهون جاء بتوصية من مدرب نادي الكويت الحالي البحريني علي عاشور.
معلومات عن محمد مرهون لاعب الكويت الكويتي الجديد
- هو محمد جاسم محمد علي عبدالله مرهون أصبح لاعبا للكويت الكويتي خلال الانتقالات الشتوية يناير 2023.
- محمد مرهون لاعب الكويت من مواليد البحرين في عام 1998 (24 عامًا).
- يلعب في وسط الملعب.
- بدأ مسيرته الكروية من نادي سترة البحريني.
- انتقل في 2016 إلى نادي الرفاع العملاق البحريني.
- خاض في 2019 تجربة احترافية في الدوري التشيكي مع نادي بوهيميانز براغ.
- عاد بعد ذلك لنادي الرفاع.
- فاز محمد مرهون على لقب أفضل لاعب في الدوري البحريني 2022.
- لعب لكل منتخبات البحرين الشنية.
- لعب محمد مرهون لمنتخب البحرين الأول 26 مباراة وسجل 10 أهداف.
- فاز مع منتخب البحرين بكأس الخليج العربي 2019.