من هو محمد موالي لاعب النصر الجديد؟

أعلن نادي النصر العماني عن التعاقد من النجم الأردني محمد موالي لمدة ستة أشهر تنتهي مع نهاية موسم 2023/2022 الجاري، نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمهاجم محمد موالي لاعب النصر العماني الجديد، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، واهم أرقام هذا اللاعب.
معلومات محمد موالي لاعب النصر العماني الجديد
- محمد موالي لاعب النصر العماني الجديد هو أحد نجم ادوري الأردني، يلعب في مركز الجناح وأيضًا في مرز المهاجم الصريح.
- بدأ مسيرته الكروية في سن 9 سنوات مع “واعدين الزرقا”، ثم شباب الأردن.
- في سن العشرين لعب لأندية الدرجة الثالثة ثم الثانية بالأردن.
- بعدها لعب لنادي الجليل.
- انضم بعد ذلك محمد موالي لنادي شباب العقبة وصعد معهم لدوري المحترفين الأردني.
- بعدها انتقل لنادي الحسين إربد في دوري المحترفين الأردني، في الموسم الماضي سجل 6 أهداف، وكان أحد النجوم التي قادت فريقه للمركز الثالث، انهالت عليه العروض من الخليج وأكبر الأندية الأردنية، ليوقع مع النصر العماني.