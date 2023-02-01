من هو محمود المرضي لاعب القادسية الجديد؟

بواسطة محمود عطا الله
محمود المرضي لاعب القادسية الجديد محمود المرضي لاعب القادسية الجديد

أعلن نادي القادسية الكويتي عن التعاقد مع الدولي الأردني محمود المرضي ليكون رابع وآخر صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية 2023، هذا ونُقدم لكم نبذة من السيرة الذاتية للنجم محمود المرضي لاعب القادسية الجديد، وأهم الأندية التي لعب لها من قبل، وأهم أرقام هذا اللاعب.

معلومات عن محمود المرضي لاعب القادسية الكويتي الجديد

  • هو محمود نايف أحمد المرضي من مواليد مدينة العقبة الأردنية عام 1993 (29 عامًا).
  • يلعب في مركز الوسط المهاجم.
  • ستكون تلك المرة ثاني تجربة إحترافية للمرضي في الدوري الكويتي، بعدما لعب في 2017 مع العربي.
  • محمود المرضي لاعب القادسية الجديد لعب لمنتخب الأردن الأول منذ 2015 (لعب 37 مباراة سجل 4 أهداف)، ولعب لمنتخب الأردن الأولمبي 23 مباراة وسجل 20 هدفًا.
  • قبل أن ينتقل للقادسية كان يلعب في الدوري الماليزي لنادي كيدا دارول (لعب 12 مباراة وسجل 5 أهداف).
  • في موسم 2022/2021 لعب لنادي المحرق البحريني.
  • لعب في الأردن لعدة أندية منها الفيصلي والجزيرة والأهلي.
  • إنجازات محمود المرضي: الفوز مع المحرق البحريني بكأس الاتحاد الآسيوي 2021 وكأس الاتحاد البحريني، فاز مع الفيصلي بدوري الأردن وكأس الأردن 2019، وكأس السوبر الأردني 2020.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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