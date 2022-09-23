مع بداية مشوار المدير الفني البرتغالي الجديد لمنتخب مصر “فيتوريا، وجدنا أسماءً جديدة تُدافع عن ألوان المنتخب ومنها محمود حمادة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للنجم محمود حمادة لاعب منتخب مصر الجديد ومسيرته مع عالم كرة القدم والأندية التي لعب لها من قبل، أول مباراة رسمية لمحمود حمادة مع منتخب مصر كانت مباراة النيجر الودية في يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022.

من هو محمود حمادة لاعب منتخب مصر الجديد؟