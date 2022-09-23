من هو محمود حمادة لاعب منتخب مصر الجديد؟

بواسطة محمود عطا الله
محمود حمادة لاعب منتخب مصر محمود حمادة لاعب منتخب مصر

مع بداية مشوار المدير الفني البرتغالي الجديد لمنتخب مصر “فيتوريا، وجدنا أسماءً جديدة تُدافع عن ألوان المنتخب ومنها محمود حمادة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للنجم محمود حمادة لاعب منتخب مصر الجديد ومسيرته مع عالم كرة القدم والأندية التي لعب لها من قبل، أول مباراة رسمية لمحمود حمادة مع منتخب مصر كانت مباراة النيجر الودية في يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022.

من هو محمود حمادة لاعب منتخب مصر الجديد؟

  • محمود حمادة من مواليد عام 1993 (28 عامًا).
  • محمود حمادة لاعب منتخب مصر يلعب في مركز خط الوسط.
  • بدأ مسيرة النجومية مع النادي الأولمبي السكندري.
  • انتقل بعد ذلك لنادي مصر المقاصة ومن وقتها جذب إليه الأهلي والزمالك.
  • انتقل بعد ذلك لنادي بيراميدز ثم انتقل وتألق مع نادي فاركو.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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