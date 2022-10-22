من هو مدرب أستون فيلا الجديد خلفًا لجيرارد؟

بواسطة محمود عطا الله
مدرب أستون فيلا الجديد من هو مدرب أستون فيلا الجديد؟

أعلن نادي أستون فيلا منذ ساعات، عن إقالة مديره الفني ستيفن جيرارد، وذلك بعد الهزيمة الكبيرة للفريق أمام نادي فولهام بنتيجة 0-3، نستعرض من خلال هذا التقرير الأسماء المرشحة لتدريب نادي أستون فيلا، ومدرب أستون فيلا الجديد، حيث دخلت إدارة النادي في مفاوضات مع عدة مدربين للتعاقد مع أحدهم على الفور.

من هو مدرب أستون فيلا الجديد؟.. تعرف على المرشحين

  • مدرب أستون فيلا الحالي المؤقت بعد جيرارد هو أرون دانكس، لحين التعاقد مع مدرب جديد، وسوف يقود أستون فيلا أمام برينتفورد، دانكس كان مساعدا لفنسنت كومباني في تدريب نادي أندرلخت البلجيكي.
  • ماوريسيو بوكيتينو الأرجنتيني مدرب توتنهام وباريس سان جيرمان السابق: عرض عليه أستون فيلا ليكون مدرب الفريقا الجديد براتب 10 مليون جنيه إسترليني سنويًا، مع توفير 100 مليون إسترليني لتعاقدات يناير القادم، وكذلك الحال في انتقالات الصيف، بوكيتينو رفض العرض الأول، لكن النادي سيقدم عرض جديد.
  • توماس توخيل الألماني مدرب تشيلسي السابق وضع نفسه خارج المفاوضات مع النادي.
  • البرتغالي روبين أموريم مدرب سبورتنج لشبونة الحالي من المحتمل أن يكن مدرب أستون فيلا الجديد، وقد دخل النادي معه في مفاوضات قوية، روبين أموريم 37 سنة، لاعب سبورتنج ومنتخب البرتغال السابق، كما لعب للوكرة القطري، درب نادي سبورتنج منذ 2020، حصل معه على بطولة الدوري البرتغالي مرة، وكأس البرتغال مرتين.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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