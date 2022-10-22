من هو مدرب أستون فيلا الجديد خلفًا لجيرارد؟

أعلن نادي أستون فيلا منذ ساعات، عن إقالة مديره الفني ستيفن جيرارد، وذلك بعد الهزيمة الكبيرة للفريق أمام نادي فولهام بنتيجة 0-3، نستعرض من خلال هذا التقرير الأسماء المرشحة لتدريب نادي أستون فيلا، ومدرب أستون فيلا الجديد، حيث دخلت إدارة النادي في مفاوضات مع عدة مدربين للتعاقد مع أحدهم على الفور.

من هو مدرب أستون فيلا الجديد؟.. تعرف على المرشحين