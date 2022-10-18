من هو مدرب الاتحاد السكندري الحالي “زوران مانولوفيتش”؟
يبدو أن المدير الفني الحالي لنادي الاتحاد السكندري لكرة القدم سوف يُقدم موسم متميز في تلك النسخة الجديدة من الدوري المصري 2023/2022، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للمدير الفني الحالي لنادي الاتحاد السكندري وهو الصربي زوران مانولوفيتش، بدأ مانولوفيتس مسيرته مع نادي الاتحاد هذا الموسم بتحقيق فوز صعب خارج الديار على نادي أسوان بنتيجة 1-0، وظهر الاتحاد بمظهر جيد وسيطر على كل مجريات المباراة.
من هو مدرب الاتحاد السكندري الحالي زوران مانولوفيتش؟
- زوران مالوفيتش مدرب نادي الاتحاد السكندري حاليًا هو من مواليد صربيا عام 1964 (60 عامًا).
- مانولوفيتش مدرب سيد البلد الحالي درب العديد من الأندية العريقة كان أخرها نادي سيمبا التنزاني.
- درب الوداد المغربي.
- الهلال السوداني.
- الطائي السعودي.
- بلوزداد الجزائري.
- من إنجازات زوران مانولوفيتش الفوز بلقب دوري المحترفين الجزائري 2021 مع نادي شباب بلوزداد.