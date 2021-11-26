من هو مدرب العراق الجديد في البطولة العربية 2021؟.. معلومات من CV زيليكو بتروفيتش
مدير فني جديد، يقود منتخب العراق في البطولة العربية التي تنطلق في قطر من يوم 30 نوفمبر 2021 وهو المونتينجري الهولندي زيليكو بتروفيتش، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لزيليكو بتروفيتش مدرب منتخب العراق الجديد في كأس العرب 2021، كما نستعرض معكم الأندية التي دربها قبل تدريب المنتخب العراقي، يذكر أن زيليكو بتروفيتش كان مساعدا للهولندي أدفوكات في الجهاز الفني للأخضر العراقي، وتولى زيليكو القيادة الفنية بعد قبول استقالة أدفوكات.
من هو مدرب العراق الجديد في كأس العرب 2021 زيليكو بتروفيتش؟
- زيليكو بتروفيتش مدرب العراق الجديد من مواليد مونتينجرو عام 1965 (56 عاما).
- كان لاعب دولي سابق لمنتخب يوغوسلافيا وكان يلعب في مركز المدافع الأيمن.
- بدأ زيليكو بتروفيتش مسيرة التدريب كمدير فني لنادي بوافيشتا البرتغالي عام 2006.
- عمل كمساعد مدرب لكبريات الأندية العالمية ومنها، هامبورج الألماني، وويستهام وسندرلاند الإنجليزيين، وأوترخت وفينورد الهولنديين.
- زيليكو بتروفيتش مدرب العراق الجديد في البطولة العربية شغل منصب المدير افلني لأندية: الشعب الإمارات ، أوراوا الياباني، باداك الأندونيسي، أدو دن هاج الهولندي، إنتر سابريزتش الكرواتي، RKC الهولندي.
- على مستوى المنتخبات عمل كمساعد مدرب لمنتخب صربيا في 2014.