من هو مدرب العراق الجديد في البطولة العربية 2021؟.. معلومات من CV زيليكو بتروفيتش

مدير فني جديد، يقود منتخب العراق في البطولة العربية التي تنطلق في قطر من يوم 30 نوفمبر 2021 وهو المونتينجري الهولندي زيليكو بتروفيتش، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لزيليكو بتروفيتش مدرب منتخب العراق الجديد في كأس العرب 2021، كما نستعرض معكم الأندية التي دربها قبل تدريب المنتخب العراقي، يذكر أن زيليكو بتروفيتش كان مساعدا للهولندي أدفوكات في الجهاز الفني للأخضر العراقي، وتولى زيليكو القيادة الفنية بعد قبول استقالة أدفوكات.

من هو مدرب العراق الجديد في كأس العرب 2021 زيليكو بتروفيتش؟