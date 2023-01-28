من هو مدرب العربي الكويتي الحالي 2023 روسمير سفيكو؟

يُقدم النادي العربي الكويتي موسمًا متميزًا هذا العام في كافة البطولات تحت قيادة المدير الفني البوسني المتميز روسمير سفيكو، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية لمدرب العربي الحالي 2023 روسمير سفيكو، وأهم إنجازات هذا المدرب والأندية التي دربها من قبل، يذكر أن العربي تأهل لنهائي كأس ولي العهد، ويقدم مباريات جيدة في الدوري وكأس الأمير.

معلومات عن روسمير سفيكو مدرب العربي الكويتي الحالي 2023