من هو مدرب العربي الكويتي الحالي 2023 روسمير سفيكو؟

يُقدم النادي العربي الكويتي موسمًا متميزًا هذا العام في كافة البطولات تحت قيادة المدير الفني البوسني المتميز روسمير سفيكو، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية لمدرب العربي الحالي 2023 روسمير سفيكو، وأهم إنجازات هذا المدرب والأندية التي دربها من قبل، يذكر أن العربي تأهل لنهائي كأس ولي العهد، ويقدم مباريات جيدة في الدوري وكأس الأمير.
معلومات عن روسمير سفيكو مدرب العربي الكويتي الحالي 2023
- روسمير سفيكو مدرب نادي العربي الكويتي الحالي 2023 هو مدرب بوسني يحمل أيضًا الجنسية البلجيكية من مواليد عام 1972 (51 عامًأ).
- بدأ مسيرته كلاعب خط وسط، لعب لعدد أندية بوسنية، كما لعب لنادي أنتويرب البلجيكي، كما لعب لنادي الوحدة الإماراتي.
- روسمير سفيكو درب منتخب البوسنة تحت 19 سنة، ومنتخب البوسنة تحت 21 سنة.
- في 2020 شغل منصب مدرب مساعد منتخب البوسنة الأول.
- درب ناديين في الصين.