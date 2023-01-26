من هو مدرب القادسية الكويتي الحالي 2023؟

نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية لمدرب القادسية الكويتي الحالي 2023 وهو المدير الفني الصربي بوريس بونياك، حيث نُقدم لكم أهم المعلومات عن هذا المدرب، وقد تعاقدت إدارة القادسية مع بوريس بونياك ومعاونيه ليكون خلفًا للمدير الفني الوطني للفريق ناصر الشطي.
معلومات عن مدرب القادسية الكويتي الحالي 2023 بوريس بونياك
- بوريس بونياك مدرب النصر الحالي 2023 من مواليد صربيا عام 1954 (68 عامُا).
- بدأ مسيرته مع كرة القدم كلاعب خط وسط.
- بدأ بونياك مسيرته التدريبية من عام 1990، حيث درب في البدايات عدة أندية صربية.
- مدرب القادسية الحالي درب عدد من الأندية الكويتية وهي: العربي وكاظمة والجهراء.
- قاد النادي العربي للفوز بكأس سمو ولي العهد الكويتي 2014.
- بوريس بونياك درب عدة أندية عربية وخليجية هي: ضمك السعودي، النجمة اللبناني، الشعب والعروبة الإماراتيين، كما درب في سلطنة عمان النصر صلالة والعروبة صور.