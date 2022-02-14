أعلنت إدارة الهلال السعودي عن إقالة المدير الفني ليوناردو جارديم بعد خروج الهلال من بطولة كأس العالم للأندية بشكل لا يليق ببطل آسيا، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية لمدرب الهلال الجديد رامون دياز، هذا المدرب الأرجنتيني القدير والذي يعود لقيادة الدفة الفنية للزعيم السعودي من جديد، حيث تنتظر دياز تحديات قوية في كافة البطولات المحلية والقارية.

من هو مدرب الهلال الجديد رامون دياز؟