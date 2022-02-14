أعلنت إدارة الهلال السعودي عن إقالة المدير الفني ليوناردو جارديم بعد خروج الهلال من بطولة كأس العالم للأندية بشكل لا يليق ببطل آسيا، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية لمدرب الهلال الجديد رامون دياز، هذا المدرب الأرجنتيني القدير والذي يعود لقيادة الدفة الفنية للزعيم السعودي من جديد، حيث تنتظر دياز تحديات قوية في كافة البطولات المحلية والقارية.
من هو مدرب الهلال الجديد رامون دياز؟
- مدرب الهلال الجديد رامون دياز من مواليد الأرجنتين عام 1959 (61 عامًا).
- هو أحد أهم المديرين الفنيين في الأرجنتين والعالم حاليًا.
- قاد رامون دياز الهلال من قبل وحقق معه لقب الدوري السعودي وكأس الملك موسم 2017، وحقق مع الهلال المركز الثاني في دوري أبطال آسيا 2017 بعد خسارته في النهائي أمام أوراوا الياباني.
- عمل رامون دياز مديرًا فنيًا لكبير الأرجنتين ريفر بلايت وحقق معه كأس أمريكا الجنوبية 1996، وكأس سوبر أمريكا الجنوبية 1997، وقاده للفوز بالدوري الأرجنتيني عدة مرات.
- درب رامون دياز منتخب باراجواي، كما درب أندية بوتافوجو، سان لورينزو، الهلال السعودي الاتحاد السعودي، النصر الإماراتي، بيراميدز المصري وغيرها من الأندية.