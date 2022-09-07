من هو مدرب تشيلسي الجديد بعد إقالة توخيل؟

أعلنت إدارة نادي تشيلسي عن بيان عاجل صدر منذ قليل، وهو إقالة المدير الفني الإلماني توماس توخيل بعد ساعات قليلة من الخسارة بهدف دون رد أمام دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا، وكُلف الجهاز الفني المعاون بتولى الأمور لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

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يأتي قرار تشيلسي بإقالة توخيل بعد سلسلة من النتائج السيئة منذ بداية الموسم الحالي، برغم قيام الإدارة بالتعاقد مع كوكبة من نجوم اللعبة وفي مقدمتهم النجم الإنجليزي رحيم ستيرلنج، والإسباني كوكوريلا والفرنسي فوفانا، وأخيرًا أوباميانج.

من هو مدرب تشيلسي الجديد؟

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن إدارة تشيلسي وضعت عدة أسماء كبيرة في قائمة التفاوض لتدريب الفريق، وتضع الإدارة شرطًا في مدرب تشيلسي الجديد أن يكون صاحب كرة “هجومية”، أبرز المرشحين لتدريب تشيلسي هو المدير الفني الحالي لنادي برايتون وهو الإنجليزي جراهام بوتر، ويأتي برايتون حاليًا في المركز الرابع من جدول ترتيب البريميرليج، وأكدت مصادر إن الأرجنتيني بوكيتينيو مدرب باريس سان جيرمان وتوتنهام السابق هو أحد الخيارات في حال عدم التعاقد مع بوتر.