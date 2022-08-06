من هو مدرب فولهام “ماركوس سيلفا”؟.. النادي اللندني خصمًا عنيدًا لكل فرق الدوري الإنجليزي 2023
بدأ نادي فولهام الدوري الإنجليزي الممتاز بمظهر جيد جدًأ، في أولى مبارياته بالبريميرليج 2022-2023 أمام ليفربول، قدم شوط اول مبهر، من حيث الأداء والنتيجة، وأحرج ليفربول أقوى أندية القارة الأوروبية، مما جعل الجميع يتساءل “من هو مدرب فولهام ماركوس سيلفا؟”، وقد أغلق سيلفا خلال الشوط الأول كل الطرق أمام ليفربول، ولم يستطيع الريدز تنظيم هجمات مؤثرة، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0 لمصلحة فولهام.
من هو مدرب فولهام ماركوس سيلفا؟
- مدرب فولهام الإنجليزي 2022-2023 هو المدير الفني البرتغالي ماركوس سيلفا من مواليد 1977 (45 عامًا).
- بدأ ماركوس سيلفا مشواره مع عالم كرة القدم كلاعب مدافع أيمن لعدة أندية برتغالية ولم يلعب لمنتخب البرتغال خلال مسيرته كلاعب.
- ماركوس سيلفا مدرب فولهام، بدأ مسيرته التدريبية عام 2011 كمديرًا فنيًا لنادي إستوريل البرتغالي، ثم درب سبورتنج لشبونة، ثم أولمبياكوس اليوناني، درب سيلفا عدة أندية إنجليزية وهي هال سيتي وواتفورد وإيفرتون.
- إنجازات ماركوس سيلفا كمدرب الحصول على دوري الدرجة الأولى الإنجليزي 2022 (الشامبيونشيب) مع فولهام، حصل على السوبر اليوناني مع أولمبياكوس، الفوز بكأس البرتغال مع لشبونة.