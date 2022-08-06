من هو مدرب فولهام “ماركوس سيلفا”؟.. النادي اللندني خصمًا عنيدًا لكل فرق الدوري الإنجليزي 2023

بدأ نادي فولهام الدوري الإنجليزي الممتاز بمظهر جيد جدًأ، في أولى مبارياته بالبريميرليج 2022-2023 أمام ليفربول، قدم شوط اول مبهر، من حيث الأداء والنتيجة، وأحرج ليفربول أقوى أندية القارة الأوروبية، مما جعل الجميع يتساءل “من هو مدرب فولهام ماركوس سيلفا؟”، وقد أغلق سيلفا خلال الشوط الأول كل الطرق أمام ليفربول، ولم يستطيع الريدز تنظيم هجمات مؤثرة، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0 لمصلحة فولهام.

من هو مدرب فولهام ماركوس سيلفا؟