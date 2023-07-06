من هو مدرب كاظمة البرازيلي الجديد “سيرجيو فارياس”؟.. صفقة قوية للنادي الكويتي

أعلن نادي كاظمة عن التعاقد مع المدير الفني البرازيلي سيرجيو فارياس ليقود الفريق الأول لكرة القدم في موسم 2024/2023، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للبرازيلي سيرجيو فارياس مدرب كاظمة الجديد الحالي، والأندية التي دربها من قبل، وأهم إنجازات هذا المدرب، ويعتبر تعاقد كاظمة مع هذا المدرب، خطوة قوية للفريق، سوف تدفعه بقوة للمنافسة على كل البطولات في الموسم القادم.

معلومات عن سيرجيو فارياس مدرب كاظمة الجديد

مدرب نادي كاظمة الجديد الحالي في موسم 2023-2024 هو المدير الفني البرازيلي المميز صاحب الـ cv القوي سيرجيو فارياس، هو من مواليد البرازيل عام 1967 (56 عامًا)، درب فارياس منتخب البرازيل تحت 17 سنة، ومنتخب البرازيل تحت 20 سنة، درب نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي الشهير، درب الأهلي السعودي والهلال السوداني، والوصل الإماراتي والخور وأم صلال القطريين، وجوانزو الصيني، كما درب أندية في البرازيل والهند وإندونيسيا وتايلاند، أي لهذا المدرب خبرات طويلة ومتنوعة.

إنجازات مدرب كاظمة سيرجيو فارياس:

– الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا 2009 مع بوهانج ستيلرز الكوري.

– الفوز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية 2009 مع بوهانج.

– فاز فارياس مع بوهانج بلقب الدوري الكوري مرة، وكأس كوريا مرة، وكأس الدوري الكوري مرة.

– فاز بكأس أمريكا الجنوبية تحت 17 سنة مع منتخب البرازيل.

– فاز بدوري الدرجة الثالثة البرازيلي مع نادي يونياو البرازيلي.