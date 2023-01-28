من هو مدرب كاظمة الحالي 2023 الروماني إيلي ستان؟

تعاقدت إدارة نادي كاظمة الكويتي مع المدير الفني الروماني إيلي ستان ليقود الفريق خلال الفترة القادمة خلفًا للمدرب الصربي زيلكو ماركوف، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للروماني إيلي ستان مدرب نادي كاظمة الكويتي الحالي 2023، وأهم المعلومات عنه، والأندية التي دربها من قبل، وأهم إنجازاته كمدرب.
معلومات عن إيلي ستان مدرب نادي كاظمة الحالي 2023
- إيلي ستان مدرب كاظمة الحالي منذ ديسمبر 2022 حتى الآن.
- بدأ إيلي مشواره مع كرة القدم كلاعب يللعب في خط الوسط، كلاعب لعب لعدة أندية رومانية ولعب في الدوري البلجيكي كما لعب لمنتخب بلاده.
- بدأ مدرب كاظمة الحالي مسيرته التدربية كمدرب مساعد لنادي العين الإماراتي ثم منتخب رومانيا الأول.
- شغل منصب المدير الفني للعديد من الأندية الرومانية.
- شغل إيلي ستان منصب المدير الفني للعديد من الأندية الخليجية وهي: السيب العماني، العروبة الإماراتي، الشمال القطري، وزاخو العراقي، وعلى مستوى قارة آسيا درب نادي فولاذ الإيراني.
- من هو مدرب القادسية الكويتي الحالي
- من أهم إنجازات إيلي ستان كمدرب، الفوز مع نادي السيب العماني بكأس الاتحاد اآسيوي 2022، وكأس السوبر العماني 2022.