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من هو مدرب منتخب سوريا الجديد؟

بواسطة محمود عطا الله

غادر المدير الفني التونسي نبيل معلول منصبه على رأس القيادة الفنية للمنتخب السوري في ختام المرحلة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، ومن وقتها يشغل تفكير جميع جماهير نسور قاسيون سؤال هام وهو “من هو مدرب منتخب سوريا الجديد؟”، وهو ما نتابعه معكم من خلال هذا التقرير، وأخر الأخبار الواردة من الاتحاد السوري لكرة القدم، من الجدير بالذكر أن المنتخب السوري أنهى مشواره في المرحلة الثانية من التصفيات متصدرًا للمجموعة الأولى.

من هو مدرب منتخب سوريا الجديد؟

أكد مصدر مقرب من الاتحاد السوري لكرة القدم، أن المدير الفني الجديد لمنتخب سوريا سوف يكون مدرب وطني، وأنه تم بالفعل تحديد ثلاثة أسماء وطنية لتولي تدريب المنتخب وتم التواصل معهم بالفعل لمعرفة الشروط والرؤية الفنية لكل مدرب، على أن يتم الكشف عن اسم المدرب الجديد خلال الأسبوع الجاري، هذا ويذكر أن قرعة تصفيات مونديال 2022 أوقعت المنتخب السوري في المجموعة الأولى مع منتخبات: إيران، كوريا الجنوبية، الإمارات، العراق، لبنان.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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