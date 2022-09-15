يُقدم نادي الجهراء عروضًا قوية في الدوري الكويتي للمحترفين 2022-2023 مما جعل كل جماهير الكرة في الكويت تتساءل عن اسم مدرب نادي الجهراء الحالي، وما هي مسيرته مع كرة القدم، مدرب نادي الجهراء الكويتي الحالي هو المدير الفني السلوفيني المتألق ساندي، وهو مدرب ذو خبرة كبيرة في عالم كرة القدم، ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية لهذا المدرب، وحقق الجهراء بداية قوية في الدوري بالفوز على الأندية الكبيرة.
من هو مدرب نادي الجهراء الكويتي الحالي ساندي؟
- اسم مدرب نادي الجهراء الكويتي الحالي هو “ساندي سيدينوفسكي”.
- ساندي سينوفسكي هو مدير فني من سلوفينيا وهو مواليد عام 1963 (59 عامًا).
- تولى قيادة الجهراء في ديسمبر 2021 وكان وقتها الجهراء في دوري الدرجة الأولى، حيث قاد ساندي الجهراء للفوز بلقب تلك البطولة ومن ثم التأهل لدوري المحترفين، قبل ذلك كان يتولى تدريب فريق الجهراء تحت 20 سنة.
- ساندي مدرب الجهراء درب من قبل في عدة دول وهي بروناي وإيران والسعودية وسلوفينيا وبلغاريا، معظم تاريخه التدريبي كان للفرق السنية تحت 20 و17 سنة، على سبيل المثال تدريب نادي الهلال السعودي تحت 19 و 17 سنة، كما درب فريق الشباب السعودي تحت 20.