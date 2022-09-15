يُقدم نادي الجهراء عروضًا قوية في الدوري الكويتي للمحترفين 2022-2023 مما جعل كل جماهير الكرة في الكويت تتساءل عن اسم مدرب نادي الجهراء الحالي، وما هي مسيرته مع كرة القدم، مدرب نادي الجهراء الكويتي الحالي هو المدير الفني السلوفيني المتألق ساندي، وهو مدرب ذو خبرة كبيرة في عالم كرة القدم، ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية لهذا المدرب، وحقق الجهراء بداية قوية في الدوري بالفوز على الأندية الكبيرة.

من هو مدرب نادي الجهراء الكويتي الحالي ساندي؟