من هو مدرب نادي الكويت الجديد؟.. مفاوضات متقدمة مع مدير فني تونسي

بعد خسارة الكويت الكويتي أمام المحرق البحريني بنتيجة 0-2 في قبل نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2021، تبحث إدارة نادي الكويت عن مدير فني جديد خلفًا للتونسي فتحي الجبال، لقيادة دفة الأبيض خلال الفترة القادمة، ونتابع معكم من خلال هذا التقرير من هو مدرب نادي الكويت الجديد ومفاوضات النادي، وكان الكويت قد تعاقد مع التونسي فتحي الجبال في يوليو الماضي، وقد قاد الجبال نادي الكويت إلى نهائي كأس الأمير 2021.

من هو مدرب نادي الكويت الجديد؟

أكدت عدة مصادر صحفية، أن نادي الكويت قد وصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات مع المدير الفني التونسي نبيل معلول، والتفاوض وصل لمرحلة الاتفاق النهائي، يذكر أن نبيل معلول قد درب من قبل منتخب سوريا ومنتخب الكويت، كما درب عدة أندية خليجية وعربية وتونسية.