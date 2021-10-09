من هو مدرب نيوكاسل الجديد؟.. إقالة ستيف بروس

بواسطة محمود عطا الله
من هو مدرب نيوكاسل الجديد معالي ياسر الرميان رئيس نيوكاسل

كما أكدت التوقعات، إصدار الإدارة الجديدة لنادي نيوكاسل عن إقالة المدير الفني للفريق “ستيف بروس”، وذلك بعد البداية غير الموفقة للمدرب مع نيوكاسل، فبعد مرور سبع جولات على بداية الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2021، يأتي نيوكاسل في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد ثلاث نقاط، حيث لم يفز نيوكاسل حتى الآن بأي مباراة، في حين تعادل ثلاث مباريات وخسر في أربع مباريات.

من هو مدرب نيوكاسل الجديد؟

ذلك هو السؤال الأهم الذي يشغل متابعي كرة القدم السعودية، بعد بيع نادي نيوكاسل رسميًا لتحالف مالي بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيث من المرتقب أن يكون اسم مدرب نيوكاسل الجديد واحد من أهم مدربي العالم، مدرب قادر على بناء فريق قوي للفوز بالدوري الإنجليزي ومن ثم دوري أبطال أوروبا، فتابعونا مع اسم المدرب الجديد.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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