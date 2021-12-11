نجح النجم مروان داوود في تسجيل هدف حسم التأهل لمنتخب مصر إلى قبل نهائي كأس العرب في شباك المنتخب الأردني العنيد بعد مباراة ماراثونية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لمروان داوود لاعب منتخب مصر ونادي إنبي، وذلك بعد تألقه مع المنتخب المصري، على الرغم من مشاركته في دقائق معدودة، ويرجع الفضل لاكتشاف هذه الموهبة وعدد من المواهب لمنتخب مصر إلى البرتغالي المميز كارلوس كيروش.
من هو مروان داوود لاعب منتخب مصر؟
- مروان داوود من مواليد 1995 (26 عاما).
- يلعب مروان داوود في مركز المدافع الأيسر لنادي إنبي منذ سبتمبر 2021.
- مروان داوود من ناشئي نادي الشمس الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة.
- بعد تألق اللاعب ضمه النادي الأهلي إلى قطاع الناشئين به.
- وظل مروان داوود في الأهلي لمدة سنتين، وتم تسريح الفريق بالكامل بعد إلغاء دوري الفئة السنية التي كان يلعب لها.
- عاد بعد ذلك مروان داوود إلى نادي الشمس، حيث لعب للفريق الأول، ثم قام نادي إنبي بضم هذا اللاعب المميز لصفوفه.