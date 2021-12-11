نجح النجم مروان داوود في تسجيل هدف حسم التأهل لمنتخب مصر إلى قبل نهائي كأس العرب في شباك المنتخب الأردني العنيد بعد مباراة ماراثونية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لمروان داوود لاعب منتخب مصر ونادي إنبي، وذلك بعد تألقه مع المنتخب المصري، على الرغم من مشاركته في دقائق معدودة، ويرجع الفضل لاكتشاف هذه الموهبة وعدد من المواهب لمنتخب مصر إلى البرتغالي المميز كارلوس كيروش.

من هو مروان داوود لاعب منتخب مصر؟