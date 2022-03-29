مناف يونس هو مستقبل الكرة العراقية بعد تألقه بصورة لافتة مع منتخب العراق الأول في المحافل القارية، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم الواعد مناف يونس ومسيرته مع كرة القدم، والأندية التي لعب لها، يعتبر مناف يونس أحد الركائز الأساسية في منتخب العراق تحت قيادة المدير الفني الوطني القدير عبد الغني شهد.
من هو مناف يونس لاعب منتخب العراق؟
- مناف يونس من مواليد تكريت عام 2022 (19 عامًا).
- طول مناف يونس 190 سنتيمتر يلعب في مركز قلب الدفاع.
- الأندية التي لعب لها مناف يونس لاعب منتخب العراق نادي صلاح الدين ونادي الكرخ وهو الذي يلعب له حاليًا، أُعير في مارس 2020 لنادي الشرطة حتى نهاية الموسم وعاد بعدها للكرخ.
- انضم مناف يونس لقائمة منتخب العراق لأول مرة ضمن عناصر الأخضر التي شاركت في كأس العرب 2021.
- ينتظر هذا اللاعب مستقبل باهر في حال استمراره الدائم على تطوير مستواه أكثر فأكثر.