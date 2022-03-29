مناف يونس هو مستقبل الكرة العراقية بعد تألقه بصورة لافتة مع منتخب العراق الأول في المحافل القارية، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم الواعد مناف يونس ومسيرته مع كرة القدم، والأندية التي لعب لها، يعتبر مناف يونس أحد الركائز الأساسية في منتخب العراق تحت قيادة المدير الفني الوطني القدير عبد الغني شهد.

من هو مناف يونس لاعب منتخب العراق؟