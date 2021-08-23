من هو مهدي قائدي لاعب شباب الأهلي الجديد؟

أعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي عن التعاقد مع الدولي الإيراني مهدي قائدي لتدعيم هجوم الفريق خلال الفترة القادمة، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للمهاجم الإيراني مهدي قائدي والأندية التي لعب لها من قبل، ومسيرته الدولية وأهم إنجازات هذا اللاعب، عقد Mhdi Ghayedi يستمر مع نادي شباب الأهلي لمدة خمسة مواسم قادمة، ومن المرتقب أن يكون اللاعب إضافة قوية للفريق.

من هو مهدي قائدي لاعب نادي شباب الأهلي؟

بخصوص السيرة الذاتية لمهدي قائدي لاعب شباب الأهلي الجديد، فهو من مواليد مدينة بوشهر الإيرانية عام 1998 (22 عامًا)، يلعب في مركز الجناح الإيسر أو المهاجم الثاني، لعب قائدي لمنتخب إيران تحت 20 سنة، ومنتخب إيران الأولمبي تحت 23 سنة، لمنتخب إيران الأول لعب مهدي قائدي 5 مباريات وسجل هدفين، من المرتقب أن يلمع نجم قائدي مع المنتخب الإيراني في تصفيات مونديال 2022.

بخصوص الأندية التي لعب لها مهدي قائدي قبل نادي شباب الأهلي، فقد انتقل للبطل الإماراتي قادمًا من نادي استقلال طهران، حيث يلعب قائدي لهذا النادي منذ 2017 حتى 2021، مثل قائدي استقلال طهران في 81 مباراة وسجل 20 هدفًا، في موسم 2021-2017 لعب لنادي إيران جافان 29 مباراة وسجل 10 أهداف، من إنجازات مهدي قائدي لاعب شباب الأهلي الحصول على جائزة أكثر لاعب يصنع أهداف في الدوري الإيراني موسم 2020، كما حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في آسيا عام 2020.