من هو مودو بارو لاعب الأهلي الجديد؟

الجناح الجامبي مودو بارو هو أحد صفقات الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في يناير 2023، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم مودو بارو لاعب الأهلي الجديد، وأهم المعلومات عنه، والأندية التي لعب لها من قبل، وأرقام مو بارو، يذكر أن اللاعب قد تخطى رسميًا الفحوصات الطبية.

معلومات عن مودو بارو لاعب الأهلي الجديد