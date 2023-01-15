من هو مودو بارو لاعب الأهلي الجديد؟

الجناح الجامبي مودو بارو هو أحد صفقات الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في يناير 2023، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم مودو بارو لاعب الأهلي الجديد، وأهم المعلومات عنه، والأندية التي لعب لها من قبل، وأرقام مو بارو، يذكر أن اللاعب قد تخطى رسميًا الفحوصات الطبية.
معلومات عن مودو بارو لاعب الأهلي الجديد
- مودو بارو لاعب الأهلي الجديد من مواليد جامبيا في عام 1992 (30 عامًا) لقبه هو “مو بارو”.
- يلعب في مركزي الجناح والمهاجم الصريح.
- ولد في جامبيا لكنه نشأ وترعرع في السويد.
- لعب في بداية مسيرته الكروية في السودي، قبل أن ينتقل لإنجلترا.
- لعب مودو بارو لعدة أندية إنجليزية وهي: سوانزي سيتي، نوتنجهام فورست، بلاكبيرن، ليدز يونايتد، وأخيرًا ريدنج.
- لعب مو بارو لنادي رينج من 2017 حتى 2020، لعب لهذا النادي 77 مباراة وسجل 14 هدفًا.
- لعب بعد ذلك لمدة موسم مع دينزلي سبور التركي، شارك في 24 مباراة وسجل 3 أهداف.
- بعد ذلك كانت محطته في الدوري الكوري الجنوبي مع نادي جيونبك بطل آسيا، لعب بارو لهذا النادي 63 مباراة وسجل 18 هدفًا.
- مسيرة مو بارو مع منتخب جامبيا الأول شهدت 12 مشاركة وسجل هدفين.
- تُوج مودو بارو مع جيونبك بلقب الدوري الكوري مرتين وكأس الاتحاد الكوري مرتين.