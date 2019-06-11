من هو موسى الموسى المرشح لمنصب رئيس الهلال الجديد سؤال كل الجماهير السعودية الآن بعد تقديمه أوراق ترشحه رسميا لانتخابات النادي القادمة، حيث نقدم لكم الآن السيرة الذاتية للأستاذ موسى الموسى من ويكيبيديا وتاريخه والوظائف القيادية التي تولاها من قبل، حيث يدخل موسى الموسى منافسا لفهد بن نافل على منصب رئيس الهلال الجديد، وتقدم الموسى بقائمته، كما أعلن عن توصله لاتفاق مع المدرب العالمي زالاتكو مدرب منتخب كرواتيا والحاصل على فضية كأس العالم 2018 بروسيا، لقيادة نادي الهلال حال فوزه في الانتخابات.

من هو موسى الموسى المرشح لرئاسة الهلال والسيرة الذاتية له

الأستاذ موسى الموسى هو عضو شرف نادي الهلال، وهو رجل أعمال وهو مؤسس وشريك في عدد من الشركات، كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب، يقول على حسابه الرسمي على تويتر أنه مهتم بالشؤون الإجتماعية والشؤون الرياضية، والأستاذ موسى من عشاق نادي الهلال وأحد الداعمين له.

ومن المعلومات عن الأستاذ موسى الموسى من ويكيبيديا أن والده هو رجل الأعمال عبد العزيز بن عبدالله الموسى الذي يعتبر من رواد العمل الخيري بالمملكة، وأصدر الموسى كتاب عن والده تحت عنوان “أبو المساكين”.