أعلن نادي النصر السعودي، عن التعاقد رسميا مع المدير الفني الأرجنتيني المخضرم ميجيل أنخيل روسو لتدريب الفريق الأول في النادي حتى نهاية الموسم، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لميجيل أنخيل روسو مدرب نادي النصر الجديد، والأندية التي دربها هذا المدرب من قبل، كما نقدم أهم إنجازات وبطولات ميجيل أنخيل كمدرب مع الأندية الأرجنتينية والأمريكية الجنوبية.
من هو ميجيل أنخيل روسو مدرب النصر الجديد؟
- من مواليد الأرجنتين عام 1956 (65 عاما).
- ميجيل أنخيل روسو مدرب النصر الجديد بدأ مسيرته كلاعب وسط مدافع، ولعب لمنتخب الأرجنتين في الثمانينيات.
- بدا ميجيل أنخل مسيرته التدريبية منذ 1989 حتى الآن (32 في عالم التدريب)، ودرب أكثر من 20 نادي خلال مسيرته، كانت بدايته مع لانوس الأرجنتيني.
- درب ميجيل أنخيل روسو العديد من الأندية الأرجنتينية من أهمها: بوكا جونيورز، إستوديانتس، سان لورينزو، روزاريو سنترال، كما درب نادي ميلوناريوس الكولومبي ونادي أليانزا ليما البيروفي.
- إنجازات مدرب النصر الجديد: الفوز ببطولة دوري أبطال أمريكا الجنوبية عام 2007 مع فريق بوكا جونيورز، ومع نفس النادي فاز بالدوري الأرجنتيني 2020 وكأس الليجا للمحترفين بالأرجنتين 2020، الفوز بالدوري الكولومبي 2018 مع نادي ميلوناريوس الكولومبي، وتلك البطولات على سبيل الذكر لا الحصر.
- رُشح ميجيل أنخيل أكثر من مرة لتدريب منتخب الأرجنتين الأول.