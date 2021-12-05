أعلن نادي النصر السعودي، عن التعاقد رسميا مع المدير الفني الأرجنتيني المخضرم ميجيل أنخيل روسو لتدريب الفريق الأول في النادي حتى نهاية الموسم، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لميجيل أنخيل روسو مدرب نادي النصر الجديد، والأندية التي دربها هذا المدرب من قبل، كما نقدم أهم إنجازات وبطولات ميجيل أنخيل كمدرب مع الأندية الأرجنتينية والأمريكية الجنوبية.

من هو ميجيل أنخيل روسو مدرب النصر الجديد؟