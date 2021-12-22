من هو مُخلد الرقادي اللاعب العماني الذي يُوفي اليوم؟

بواسطة محمود عطا الله
مخلد الرقادي وفاة مخلد الرقادي

أُعلن في سلطنة عمان عن وفاة اللاعب مُخلد الرقادي لاعب نادي مسقط في المستشفى، بعدما سقط اللاعب على أرضية الملعب أثناء فترة الإحماء التي سبقت مباراة مسقط ونادي السويق في الدوري العماني، حيث نستعرض نبذة من أهم المعلومات عن اللاعب مخلد الرقادي، هذا وقد تصدر وسم وفاة مخلد الرقادي ترند الوسوم على مواقع التواصل الاجتماعي.

من هو مخلد الرقادي اللاعب العماني الذي تُوفي اليوم؟

  • مخلد الرقادي من مواليد 1991، تُوفي اليوم عن عمر يناهز 30 عاما.
  • يلعب بالقدم اليسرى ويجيد اللعب في عدة مراكز، ويلعب حاليا لنادي مسقط الذي ينشط في دوري المحترفين العماني.
  • مخلد الركادي هو لاعب دولي عماني سابق.
  • لعب من قبل لنادي فنجاء ولنادي صور.
  • حصل مخلد الركادي على لقب الدوري العماني لكرة القدم للمحترفين مع نادي فنجاء.
  • مخلد الرقادي هو أيضا لاعبا في منتخب عمان لكرة الصالات.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

مباراة الأهلي والرجاء.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة للسوبر الإفريقي 2021

أخبار الرياضة

من فاز ببطولة كأس الأمير الكويتي 2021 القادسية أم الكويت؟


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.