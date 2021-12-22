من هو مُخلد الرقادي اللاعب العماني الذي يُوفي اليوم؟

أُعلن في سلطنة عمان عن وفاة اللاعب مُخلد الرقادي لاعب نادي مسقط في المستشفى، بعدما سقط اللاعب على أرضية الملعب أثناء فترة الإحماء التي سبقت مباراة مسقط ونادي السويق في الدوري العماني، حيث نستعرض نبذة من أهم المعلومات عن اللاعب مخلد الرقادي، هذا وقد تصدر وسم وفاة مخلد الرقادي ترند الوسوم على مواقع التواصل الاجتماعي.
من هو مخلد الرقادي اللاعب العماني الذي تُوفي اليوم؟
- مخلد الرقادي من مواليد 1991، تُوفي اليوم عن عمر يناهز 30 عاما.
- يلعب بالقدم اليسرى ويجيد اللعب في عدة مراكز، ويلعب حاليا لنادي مسقط الذي ينشط في دوري المحترفين العماني.
- مخلد الركادي هو لاعب دولي عماني سابق.
- لعب من قبل لنادي فنجاء ولنادي صور.
- حصل مخلد الركادي على لقب الدوري العماني لكرة القدم للمحترفين مع نادي فنجاء.
- مخلد الرقادي هو أيضا لاعبا في منتخب عمان لكرة الصالات.