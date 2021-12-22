من هو مُخلد الرقادي اللاعب العماني الذي يُوفي اليوم؟

أُعلن في سلطنة عمان عن وفاة اللاعب مُخلد الرقادي لاعب نادي مسقط في المستشفى، بعدما سقط اللاعب على أرضية الملعب أثناء فترة الإحماء التي سبقت مباراة مسقط ونادي السويق في الدوري العماني، حيث نستعرض نبذة من أهم المعلومات عن اللاعب مخلد الرقادي، هذا وقد تصدر وسم وفاة مخلد الرقادي ترند الوسوم على مواقع التواصل الاجتماعي.

من هو مخلد الرقادي اللاعب العماني الذي تُوفي اليوم؟