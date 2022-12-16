من هو ناصر منسي لاعب البنك الأهلي؟

يعتبر ناصر منسي واحد من أفضل المهاجمين في الدوري المصري حاليًا، لما يقدمه من أداء مبهر مع ناديه البنك الأهلي، ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أهم المعلومات من السيرة الذاتية للمهاجم ناصر منسي لاعب البنك الأهلي الذي يرتدي القميص رقم 9، يذكر أن بعض المصادر المطلعة في عالم كرة القدم المصرية أكدت اهتمام الزمالك الكبير بناصر منسي.

معلومات عن ناصر منسي لاعب البنك الأهلي