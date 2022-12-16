من هو ناصر منسي لاعب البنك الأهلي؟

يعتبر ناصر منسي واحد من أفضل المهاجمين في الدوري المصري حاليًا، لما يقدمه من أداء مبهر مع ناديه البنك الأهلي، ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أهم المعلومات من السيرة الذاتية للمهاجم ناصر منسي لاعب البنك الأهلي الذي يرتدي القميص رقم 9، يذكر أن بعض المصادر المطلعة في عالم كرة القدم المصرية أكدت اهتمام الزمالك الكبير بناصر منسي.
معلومات عن ناصر منسي لاعب البنك الأهلي
- هو ناصر منسي دسوقي أحمد السيد لاعب ومهاجم نادي البنك الأهلي من مواليد عام 1997 (25 عامًا).
- ضم البنك الأهلي ناصر منسي في يناير 2022 قادمًا من بيراميدز في عقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم.
- ناصر منسي من ناشئي نادي الشمس، ولعب لفريق الشمس الأول.
- انتقل لفريق الداخلية في 2017-2018 ولعب للفريق 26 مباراة وسجل 7 أهداف
- ناصر منسي دافع عن ألوان بيراميدز من 2018 حتى 2022.
- في 2019 اعار بيراميدز ناصر منسي لنادي الجيش، حيث لعب للفريق 50 مباراة وسجل 14 هدفًا.
- بخصوص مسيرة ناصر منسي الدولية، فقد لعب لمنتخب مصر الأولمبي 5 مباريات وسجل هدف.
- إجازات ناصر منسي الحصول مع منتخب مصر الأولمبي على كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة 2019.