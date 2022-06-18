من هو نايف أكرد لاعب ويست هام الجديد؟.. أول صفقات النادي اللندني في فترة الانتقالات الصيفية 2022

كل متابعي الدوري الانجليزي يشغلهم سؤال مهم حول جنسية نايف أكرد وبلد هذا اللاعب الكبير الذي أصبح أول صفقات نادي ويست هام الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية 2022 الحالية، نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للنجم نايف أكرد لاعب ويست هام الجديد، ومسيرته مع عالم كرة القدم، والأندية التي لعب لها من قبل، صفقة انتقال نايف أكرد لنادي ويستهام كلفت خزائن الفريق اللندني ما يقرب من 38 مليون يورو.

من هو نايف أكرد لاعب ويست هام الإنجليزي الجديد؟