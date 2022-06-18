من هو نايف أكرد لاعب ويست هام الجديد؟.. أول صفقات النادي اللندني في فترة الانتقالات الصيفية 2022
كل متابعي الدوري الانجليزي يشغلهم سؤال مهم حول جنسية نايف أكرد وبلد هذا اللاعب الكبير الذي أصبح أول صفقات نادي ويست هام الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية 2022 الحالية، نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للنجم نايف أكرد لاعب ويست هام الجديد، ومسيرته مع عالم كرة القدم، والأندية التي لعب لها من قبل، صفقة انتقال نايف أكرد لنادي ويستهام كلفت خزائن الفريق اللندني ما يقرب من 38 مليون يورو.
من هو نايف أكرد لاعب ويست هام الإنجليزي الجديد؟
- نايف أكرد هو مدافع دولي مغربي، من مواليد مدينة القنيطرة المغربية عام 1996 (26 عامًا).
- تخرج نايف أكرد من ناشئي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم.
- نايف أكرد لاعب ويستهام الجديد، لعب في بداية مسيرته الاحترافية مع نادي الفتح الرباطي المغربي من 2014 حتى 2018، حقق مع هذا النادي لقب الدوري المغربي للمحترفين عام 2016، لعب أكرد للفتح الرباطي 106 مباراة وسجل 7 أهداف.
- انتقل نايف أكرد بعد ذلك للدوري الفرنسي من بوابة نادي ديجون حيث لعب لهذا النادي 25 مباراة وسجل 4 أهداف.
- في 2020 انتقل نايف أكرد نجم وست هام القادم إلى نادي رين مقابل 5 مليون يورو، لعب لرين 66 مباراة وسجل 5 أهداف.
- مسيرة نايف أكرد الدولية بدأت مع منتخب المغرب الأولمبي ثم المنتخب الأول، لعب أكرد لمنتخب المغرب الأول 25 مباراة وسجل هدف واحد حتى الآن.