من هو نبيل توايزي لاعب مانشستر سيتي الجديد الواعد والشاب هو سؤال الجميع مع ظهور هذا اللاعب بشكل مميز مع عملاق الأندية الإنجليزية، حيث نقدم لكم الآن السيرة الذاتية لنبيل توايزي من ويكيبيديا وتاريخه مع عالم كرة القدم والأندية التي لعب لها والإنجازات التي حققها، كما نقدم لكم معلومات عن جنسية نبيل توايزي والبلد الذي ترجع أصوله إليها، هذا ومن المرتقب أن يكون هذا اللاعب أحد أهم نجوم كرة القدم العالمية قريبا.

من هو نبيل توايزي لاعب مانشستر سيتي الجديد، والسيرة الذاتية له nabil touaizi

نبيل توايزي لاعب المان سيتي من مواليد إسبانيا عام 2001 أي إن اللاعب يبلغ من العمر الآن 18 سنة، جنسية نبيل توايزي الإسبانية، وهو مولود لأبوين مغربيين، بزغ نجم نبيل توايزي مع نادي فالنسيا الإسباني وحطم الرقم التهديفي للفريق في دوري تحت 16 سنة بإسبانيا، في عام 2017 لم يستطيع فالنسيا الحفاظ على موهبته الفذة بعد أن تقدم السيتي بعرضه لشراء اللاعب.

من معلومات نبيل توايزي من ويكيبيديا أن قيمة انتقاله للمان سيتي هي 300 ألف يورو تم دفعها فورا، و2 مليون يورو عندما يلعب مباراته الأولى مع فريق مانشستر سيتي الأول، وفي برنامج الإعداد لموسم 2019-2020 يسجل نبيل توايزي في شباك بطل هونج كونج، بعدما دفع به جوارديولا في الشوط الثاني من المباراة.