أعلن نادي الكويت الكويتي، عن التعاقد مع المدير الفني الجديد نبيل معلول، ليقود الدفة الفنية للفريق الأول بالنادي خلفًا للمدير الفني فتحي الجبال، ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية من CV المدرب نبيل معلول مدرب الكويت الجديد، ونقدم أهم المعلومات عنه، وإنجازات هذا المدرب، ولأندية التي دربها فتحي معلول من قبل نادي الكويت، يذكر أن الكويت قد تعاقد مع معلول خلفًا للجبال بعد خسارة قبل نهائي كأس الاتحاد الآسيوي أمام بطل البحرين بنتيجة هدفين دون رد.
من هو نبيل معلول مدرب الكويت الجديد؟
- نبيل معلول قاد من قبل نادي الكويت في موسم 2015/2014 وهذه هي الولاية الثانية له مع الفريق.
- نبيل معلول هو المدرب السابق لمنتخب الكويت، كما درب مؤخرا منتخب سوريا وقاده بجدارة إلى المرحلة الحاسمة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، كما درب من قبل المنتخب التونسي.
- نبيل معلول مدرب نادي الكويت الجديد قاد الترجي التونسي للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2011.
- نبيل معلول من مواليد العاصمة تونس عام 1962 (59 عاما).
- بدأ مسيرته كلاعب خط وسط، وهو واحد من أهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم التونسية.
- من الأندية التي دربها نبيل معلول: الجيش القطري وحقق معه كأس قطر 2014، كما درب الإفريقي والترجي التونسيين، حقق مع الترجي الدوري التونسي مرتين، وكأس تونس مرة، إلى جانب دوري أبطال إفريقيا.