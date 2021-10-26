أعلن نادي الكويت الكويتي، عن التعاقد مع المدير الفني الجديد نبيل معلول، ليقود الدفة الفنية للفريق الأول بالنادي خلفًا للمدير الفني فتحي الجبال، ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية من CV المدرب نبيل معلول مدرب الكويت الجديد، ونقدم أهم المعلومات عنه، وإنجازات هذا المدرب، ولأندية التي دربها فتحي معلول من قبل نادي الكويت، يذكر أن الكويت قد تعاقد مع معلول خلفًا للجبال بعد خسارة قبل نهائي كأس الاتحاد الآسيوي أمام بطل البحرين بنتيجة هدفين دون رد.

من هو نبيل معلول مدرب الكويت الجديد؟