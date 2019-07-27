من هو نيكولاس بيبي لاعب الأرسنال الجديد هو سؤال الجميع الآن من كل متابعي الدوري الإنجليزي الممتاز عامة وجمهور المدفعجية خاصة، ونقدم لكم السيرة الذاتية لنيكولاس بيبي وتاريخه مع عالم كرة القدم، والأندية التي لعب لها من قبل الأرسنال، والإنجازات التي حققها هذا اللاعب المتميز، هذا وقد وافق أرسنال على شروط وكيل اللاعب، وتبلغ قيمة الصفقة 80 مليون يورو، ومن المرتقب أن يوقع اللاعب للنادي اللندني خلال 48 ساعة القادمة على عقد لمدة خمسة سنوات.

من هو نيكولاس بيبي لاعب أرسنال الجديد والسيرة الذاتية له nicolas pepe

نيكولاس بيبي من مواليد فرنسا عام 1995 أي أن لاعب الأرسنال الجديد يبلغ من العمر الآن 24 سنة، وهو يلعب في مركز الجناح، ويلعب بيبي لمنتخب كوت ديفوار الأول حيث تعود أصول اللاعب لتلك الدولة الأفريقية، مثل بيبي منتخب كوت ديفوار الأول لأول مرة عام 2016 حتى الآن، لعب له 15 مباراة مسجلا أربعة أهداف.

بدأ مسيرته الكروية وهو في سن صغيرة مع نادي بويترز الفرنسي، ثم انتقل لنادي انجيرز، ثم دافع عن ألوان نادي أورليان الفرنسي، وفي 2017 أي في سن 22 سنة ينتقل لنادي ليل الفرنسي وتظهر موهبته الكبيرة، لعب نيكولاس بيبي لاعب الأرسنال الجديد لنادي ليل الفرنسي 74 مباراة سجل خلالهم 35 هدف وهي نسبة تهديفية متميزة، يذكر أن بيبي كان قاب قوسين أو أدني من التوقيع لنابولي الإيطالي، كما كان اللاعب هدفا لمانشستر يونايتد وليفربول.