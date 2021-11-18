من هو هشام صلاح لاعب الاتحاد السكندري رقم 7؟

عندما تُشاهد مباريات نادي الاتحاد السكندري حاليًا بقيادة المتميز حسام حسن، حقيقة سوف يلفت نظرك بقوة ظهير أيمن الفريق هشام صلاح رقم 7، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للاعب هشام صلاح لاعب الاتحاد السكندري، ومسيرة هذا اللاعب مع النجومية في عالم كرة القدم، ومدة عقد هشام صلاح مع الاتحاد السكندري، وأصبح هذا اللاعب مطلب للعديد من الأندية داخل مصر.

من هو هشام صلاح مدافع الاتحاد السكندري؟