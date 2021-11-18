من هو هشام صلاح لاعب الاتحاد السكندري رقم 7؟

عندما تُشاهد مباريات نادي الاتحاد السكندري حاليًا بقيادة المتميز حسام حسن، حقيقة سوف يلفت نظرك بقوة ظهير أيمن الفريق هشام صلاح رقم 7، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للاعب هشام صلاح لاعب الاتحاد السكندري، ومسيرة هذا اللاعب مع النجومية في عالم كرة القدم، ومدة عقد هشام صلاح مع الاتحاد السكندري، وأصبح هذا اللاعب مطلب للعديد من الأندية داخل مصر.
من هو هشام صلاح مدافع الاتحاد السكندري؟
- بالبحث عن معلومات تخص هشام صلاح لاعب الاتحاد في ويكيبيديا نجد أنه من مواليد 1997 (24 عاما).
- هشام صلاح مدافع أيمن الاتحاد السكندري لاعب سريع جدا ومهاري، صاحب عرضيات متقنة، يلعب بكلتا قدميه، يتميز أيضًا بالتسديد من مسافات بعيدة، يمتلك “فتحة برجل مميزة”، حركته بالكرة ومن غيرها أوروبية، فهو يشبة بحركته السريعة وشكله داخل الملعب نجوم كبار مثل أشرف حكيمي ورونالدو، لكن على اللاعب العمل بقوة للوصول إلى مستواهم المتكامل.
- برز نجم هشام صلاح مع نادي المصرية للاتصالات.
- تعاقد الاتحاد مع اللاعب في يناير 2019 لمدة 4 مواسم ونصف مقابل 600 ألف جنيه، إلى جانب حصول الاتصالات على 15% في حال بيع الاتحاد السكندري لهشام صلاح.
- أعار نادي الاتحاد هشام صلاح لنادي الرجاء المطروحي قبل أن يعود الموسم الماضي ويحجز مكانه في تشكيلة حسام حسن الأساسية.
- في صيف 2021 تلقى هشام صلاح عدة عروض كان أبرزها من نادي فيوتشر مقابل 10 مليون جنيه.
- قي نوفمبر 2021 جدد الاتحاد عقد هشام صلاح لمدة خمسة مواسم.