من هو هويلاند لاعب مانشستر يونايتد المرتقب؟

أكدت عدة تقارير صحفية أوروبية عن رغبة مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد من المهاجم الدنماركي هويلاند ليكون أحد صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم هويلاند لاعب مانشستر يونايتد المرتقب، وأهم المعلومات عن هذا اللاعب، والأندية التي لعب لها من قبل، وأهم أرقامه، هذا وقد تقدم مانشستر يونايتد بعرض أولي لضم هويلاند من نادي أتلانتا الإيطالي، لكن أنلانتا يريد 70 مليون في اللاعب، هويلاند يرغب في اللعب لليونايتد.

معلومات عن هويلاند لاعب مانشستر يونايتد المرتقب

راسموس هويلاند لاعب مانشستر يونايتد المرتقب بداية من الموسم الجديد هو مهاجم دنماركي من مواليد 2003 (20 عامًا)، بدأ مسيرة النجومية مع كوبنهاجن الدنماركي، ولعب للفريق الأول وهو بعمر 17 عام، انتقل بعد ذلك لنادي شتورم جراتس النمساوي مقابل 1.8 مليون يورو، في صيف 2022 انتقل لنادي اتلانتا الإيطالي مقابل 17 مليون يورو، لعب هويلاند لكل منتخبات الدنمارك السنية والمنتخب الأول.

أرقام هويلاند لاعب مانشستر يونايتد المرتقب:

– في أول مشاركة اوروبية له شارك في 5 أهداف مع كوبنهاجن بدوري المؤتمر الأوروبي 2021-2022.

– مع شتورم جراتس لعب هويلاند 21 مباراة وسجل 12 هدفًا.

– لعب هويلاند مع اتلانتا الإيطالي 32 مباراة وسجل 9 أهداف.

– مع منتخب الدنمارك الأول لعب 6 مباريات وسجل 6 أهداف.