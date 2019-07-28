من هو هيرفي رينارد مدرب السعودية الجديد، والسيرة الذاتية للمدير الفني الفرنسي

من هو هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية الجديد هو السؤال الأبرز الذي يشغل تفكير الجميع في المملكة بعد أخبار الاتفاق مع هذا المدرب المتميز، حيث نقدم لكم الآن السيرة الذاتية لهيرفي رينارد وتاريخه مع عالم تدريب كرة القدم، والمنتخبات التي دربها من قبل، كما نقدم لكم إنجازات هيرفي رينارد والبطولات التي حققها كمدير فني، هذا وقد اكدت تقارير رياضية سعودية، أن رئيس الاتحاد السعودي قد توصل لاتفاق مع رينارد لتدريب الأخضر لمدة سنتين ونصف، وسيبدأ الفرنسي مهمته على الفور.

من هو هيرفي رينارد مدرب السعودية الجديد والسيرة الذاتية له herve renard

هيرفي رينارد مدير فني فرنسي متميز جدا، من مواليد فرنسا عام 1968 أي أن مدرب السعودية الجديد يبلغ من العمر 51 عاما، بدأ رينارد مسيرته مع كرة القدم كلاعب في مركز المدافع، لكنه لم يكون لاعبا مشهورا، على عكس مسيرته التدريبية المتميزة، محطة رينارد قبل الوصول للسعودية، كانت مع منصب المدير الفني لمنتخب المغرب، منذ 2015 حتى 2019، ونجح رينارد في قيادة منتخب المغرب للتأهل لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

من إنجازات هيرفي رينارد مدرب السعودية الجديد قيادته لمنتخب زامبيا للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2012، كما قاد منتخب كوت ديفوار للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2015، ومن المنتخبات التي دربها رينارد كان مديرا فنيا لمنتخب أنجولا، كما درب عدة أندية فرنسية أشهرها ليل وسوشو، هذا ومن المرتقب أن يحقق رينارد نجاحات مع منتخب السعودية.