من هو هيكتور كوبر مدرب منتخب سوريا الجديد؟

بواسطة محمود عطا الله
هيكتور كوبر مدرب منتخب سوريا هيكتور كوبر مدرب منتخب سوريا

تعاقد الاتحاد السوري لكرة القدم مع المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر لقيادة المنتخب الأول خلال الفترة القادمة، ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية لهيكتور كوبر منتخب سوريا الجديد، والمنتخبات التي دربها من قبل، وأهم أرقام وإنجازات هيكتور كوبر والبطولات التي حققها، عقد كوبر سيكون لمدة عام، يقود منتخب سوريا في بطولة غرب آسيا ثم كأس أمم آسيا 2023.

معلومات عن هيكتور كوبر مدرب منتخب سوريا الجديد

  • هيكتور راؤول كوبر مدرب منتخب سوريا الجديد من مواليد الأرجنتين عام 1955 (67 عامًا).
  • بدأ كوبر مسيرته الكروية كلاعب مدافع لعب لمنتخب الأرجنتين الأول ثلاث مباريات.
  • في بداية مسيرته التدريبية درب عدة اندية في الأرجنتين، بعدها سافر للتدريب في أوروبا.
  • هيكتور كوبر درب أندية: مايوركا وفالنسيا وريال بيتيس في إسبانيا، انترميلان وبارما في إيطاليا، الوصل الإماراتي.
  • على مستوى المنتخب درب هيكتور كوبر منتخبات جورجيا ومصر والكونغو وأوزبكستان.
  • قاد هيكتور كوبر منتخب مصر للتأهل إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018.
  • حقق كأس السوبر الإسباني مرتين، إحداهما مع مايوركا والثانية مع فالنسيا.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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