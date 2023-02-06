من هو هيكتور كوبر مدرب منتخب سوريا الجديد؟

تعاقد الاتحاد السوري لكرة القدم مع المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر لقيادة المنتخب الأول خلال الفترة القادمة، ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية لهيكتور كوبر منتخب سوريا الجديد، والمنتخبات التي دربها من قبل، وأهم أرقام وإنجازات هيكتور كوبر والبطولات التي حققها، عقد كوبر سيكون لمدة عام، يقود منتخب سوريا في بطولة غرب آسيا ثم كأس أمم آسيا 2023.

معلومات عن هيكتور كوبر مدرب منتخب سوريا الجديد